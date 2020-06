Cáncer – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Llegó el Sol a tu signo y con él tu momento de brillar y de hacer todas las transformaciones que quieras para comenzar esta nueva vuelta al sol con todas las ganas. Verás que durante esta temporada las perspectiva de lo que antes parecía un problema, cambiará.

Dinero:

No temas soñar y proyectarte por miedo a lo que puedan pensar los demás o, en especial, por lo que dirá tu familia. Si tus recursos son propios, no tienes nada que perder por seguir tus sueños, pero si dejas que el miedo se apodere vivirás una vida preguntándote por qué no te arriesgaste.

Salud:

Un gran día para dedicarte unos cuantos mimos de más, para darte un pequeño gusto o regalo, no temas brindarte eso que has esperado de los demás y que nadie ha tenido la iniciativa de regalarte.

Consejo:

Tu generosidad te hace ser un consentido del universo, así que por hoy disfruta y aprovecha todo lo que ya se te ha brindado. Agradece, disfruta y celebra la oportunidad de tener una alma tan pura.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo.

Trabajo:

No es un día tan óptimo para comenzar un negocio o un proyecto, pero si puedes ir investigando y adelantando trabajo relacionado con eso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La calidez te brindará concentración y enfoque. Siéntate al lado que genere calor y déjate llenar de esa increíble energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Socializar es de gran importancia para hoy, hablar sobre temas de interés común podría abrir un canal para algo más importante.

Dinero:

Piensa en las razones por las cuales puedes encontrar un balance en cuanto a lo que gastas y lo que te ingresa. Podrás ver un equilibrio y quitarte de encima varias preocupaciones.

Consejo: “La ventaja se la lleva aquel que aprovecha el momento oportuno” – Johann Wolfgang Goethe