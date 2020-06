Cáncer – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Debes ser claro con tu pareja no esperes a que adivine lo que requieres, terminas enojado por cosas que ni siquiera conoce, se consecuente y dialoga con tu pareja para llegar a tener la armonía que están perdiendo por tus silencios.

Dinero:

Siempre estás pensando en cómo ganar más y poder proveer de todo a tu familia, no importa lo que tengas que hacer para lograrlo, mucho cuidado con esas decisiones que tomas es mejor que te cuides y no te exijas más de lo necesario.

Salud:

Duerme las horas indicadas, respira y relaja tu mente, aliméntate bien y haz ejercicios que te den bienestar, es lo más importante en estos momentos, recuerda que sin salud no puedes hacer nada.

Consejo:

Hoy pon atención a la forma en que te estás comportando, no abuses de tu bienestar, en un segundo cambia la vida, no hay razón para priorizar lo material sobre el bienestar físico, mental y espiritual

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, apropiado para recibir mucho ya que tiene un Chi que aporta abundancia.

Trabajo:

Evita tener planeado para hoy algún lanzamiento de ideas o estrategias, no es un día óptimo para este tipo de actividades ya que hay energías que retrasan los labores. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La calidez de una chimenea o de los rayos del sol te harán pensar con mucha certeza, disfruta de la energía que recibes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si sientes que necesitas aclarar cosas en tu mente para mejorarlas puedes apoyarte en aquellos que te importan, nunca está de más pedir ayuda.

Dinero:

Intenta no hacer algún trámite que necesite una aprobación, tampoco ninguna acción legal. La energía de tu día tiene contratiempos y obstáculos que harán que las cosas importantes se atrasen.

Consejo: “La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano” -Victor Hugo.