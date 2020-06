Cáncer – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Vive el romance a flor de piel, aprovecha que todo se está dando de la mejor manera para disfrutarlo y hacer de tu pareja, tu mejor amigo, tu amante, tu apoyo, tu cómplice. No dudes en abrirte con esa persona especial en totalidad.

Dinero:

No hagas compras impulsivas por ver que la situación mejora, una cosa es tener mayor flujo de caja y otra es comprar por comprar. Revisa si lo requieres realmente o si es un gusto que realmente quieres darte.

Salud:

Examina todas las partes de tu cuerpo y si hay algo que notas que te genera algún tipo de molestia debes atenderlo, revisa qué has hecho y que lo pudo haber causado. Escuchar tu cuerpo es aprender a brindarle bienestar.

Consejo:

Recuerda que todo ya existe dentro de ti, toda la dicha, toda la plenitud y toda la fortuna, si un día te sientes poco merecedor o bajito de nota, solo debes mirar hacia adentro, si encuentras algo afuera es porque ya lo tienes en ti.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras triangulando y direccionando, increíble combinación. Sin embargo, cuida de problemas innecesarios.

Trabajo:

Felicitaciones y reconocimientos podrían tocar tu puerta. Si es así, recíbelo con los brazos abiertos. Tu esfuerzo rinde frutos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer obras de bondad y generosidad abrirá tu corazón, siente la calidez que da ayudar a los demás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te gustará compartir tu conocimiento y escuchar el de los demás, ten precaución en cuanto a tus palabras, podrías iniciar un conflicto sin razón alguna.

Dinero:

Tú perseverancia para alcanzar la meta deseada nunca debe rendirse. Escucha a tu interior y sigue tus grandes habilidades para hacer dinero.

Consejo: “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. -Platón.