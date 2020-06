Cáncer – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Todo va tomando nuevamente su rumbo, así que aprovecha para hacer nuevas actividades con tu pareja y avanzar en la relación, ser más amoroso y compasivo, el cambio para ambos será de menos a más.

Dinero:

Siempre la moneda tiene dos caras, muchos momentos pasarán para que comprendas que no eres indispensable en tu labor, siempre habrá quien lo haga, piensa mejor en ser creativo y propositivo, eso hará la diferencia.

Salud:

Cuídate de las alergias, puedes estar propenso a resfriados o alergias de piel sin razón aparente, procura ser más precavido con lo que utilizas en el cuidado de tu piel.

Consejo:

Mantén la confianza en ti, no esperes a ser reconocido para saber quién eres y lo que deseas, busca tu sueño y conviértelo en realidad, no te quedes en el miedo a lanzarte, es un salto de fe.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para comienzos suaves y nuevos. Retrasos y barreras existirán en tu día.

Trabajo:

Tienes una energía que no te permitirá encontrar un camino sin obstáculos para comenzar algún proyecto, es preferible esperar a un mejor día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Meditar y ser muy espiritual te brindará paciencia y tolerancia para superar el estrés y los altibajos del día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Evita prometer sin estar seguro de que puedes cumplir, revisa bien tu agenda y organiza para que no agotes tu tiempo y hagas perder el de la otra persona.

Dinero:

Es preferible dejar para un día más favorable las visitas a bancos, clientes o cualquier actividad importante. Te quitarán mucho tiempo y es posible que no llegue a nada.

Consejo: La energía de las mujeres serán muy influyentes en ti, apóyate en ellas y déjate envolver en su sabiduría.