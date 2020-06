Cáncer – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Te puedes estar sintiendo impaciente y algo intrascendente ese no es motivo para que estés de pelea con todo el mundo, lo importante es que reconozcas que hoy no estás para escuchar a todo el mundo ni para que te escuchen, modifica tu actitud.

Dinero:

Puedes obtener el liderato en tu labor siempre y cuando tu parte emocional esté equilibrada, sin ese equilibrio seguro experimentaras rechazo, así que calma en tus palabras, actitudes y acciones.

Salud:

Pon todo en pausa y genera un plan de ejercicios que te mantenga despierto y alerta, así no te cansas tan rápido y puedes rendir más en tu día a día, eres todo un mundo así que no te descompensas por no hacer lo que debes hacer.

Consejo:

Déjate guiar por tu intuición una herramienta muy poderosa si la pones a tu servicio, sobretodo en estos momentos que te encuentras un poco angustiado por lo que está sucediendo, menos noticias, más lectura, más creatividad y más alegría.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cerdo, un día especial para tus energías, ¡disfrútalo!

Trabajo:

Te gustará enseñarle a los demás y ser un ejemplo para otros, intenta expresar tu conocimiento de la forma más clara posible, te lo agradecerán. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Alimentos orgánicos que contengan vitaminas y fibras te darán energía positiva y fresca para continuar tu jornada, inclúyelas en tu dieta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú confianza y generosidad te abrirá muchas puertas en tus relaciones, eres agradable y te encantará estar rodeado de personas que amas.

Dinero:

Si tienes una entrevista para un empleo, trámite bancario o negociación para una venta, tendrás las energías de tu lado y podrás convencer a quien quieras.

Consejo: “El sabio no enseña con palabras, sino con actos.” -Lao Tse.