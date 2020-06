Cáncer – Horóscopo del 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Tu amor por la familia a veces te amarra a situaciones que no dependen de ti, te hace cargar con cosas que no te corresponden y como ya lo has hecho tanto las personas a tu alrededor están acostumbradas a que te hagas cargo de ello. Es momento de poner un límite en el que les enseñes desde el amor a hacerse cargo de lo propio.

Dinero:

Sigue buscando tu independencia y si ya la tienes, mantenla. Es momento de reconocer que eres fuerte, valiente y poderoso, el control de tu vida está en tus manos y en tu interior así que crea todas esas oportunidades que requieres para ir por tu propósito y por tus sueños, no permitas que nadie te límite.

Salud:

Debes cuidar tu alimentación y en especial tus articulaciones, no es bueno estar muy estático, necesitas movimiento y naturaleza para renovarte y refrescar tu mente de todos los pensamiento que pueden agobiarte.

Consejo:

No siempre puedes ser el salvador, a veces también necesitas ayuda y amor que recibir, pídelo, no temas, porque hay muchas personas dispuestas a brindártelo.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en choque con el Buey, cuida tu dinero y se siempre muy perseverante.

Trabajo:

Será algo difícil llevar la jornada con tranquilidad debido a que es un día con conflictos y obstáculos. Intenta permanecer con buena actitud. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Enfoca tus energías en encontrar el balance interior y no dejarte caer por energías negativas, práctica meditación para lograrlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Los sentimientos como el descontento o el aburrimiento rondarán en día, no dejes que te tumben, intenta hacer actividades productivas.

Dinero:

Tienes energía negativa en los temas económicos, evita firmemente cualquier actividad que involucre tu dinero.

Consejo: “Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos.” -Oliver Goldsmith