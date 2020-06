Cáncer – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No idealices a nadie, ni familia ni pareja ni amigos todos son seres humanos con aciertos, miedos y ganas de salir adelante, nadie es perfecto, si no lo es la naturaleza, ¿por qué lo vas a ser tú o alguien allegado a ti?

Dinero:

Procura que los compañeros de trabajo no ejerzan tanta influencia en ti, debes tener tu propio criterio y tener la seguridad para ser firme, así ellos dejarán de estar opinando sobre lo que debes o no hacer.

Salud:

Sé compasivo contigo mismo y no te exijas tanto, debe descansar, procura sentir tranquilidad y bienestar, así te relajas y ves que cada minuto cuenta como para perderlo buscando lo que no vas a encontrar.

Consejo:

Se más contundente con tus pensamientos y acciones, que nadie interfiera a menos que sea para tu beneficio, de resto que se guarden sus comentarios. Aprende a poner límites y a actuar en consecuencia, si eres quien te gusta ser, no requieres aprobación.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.



Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en daño con la Rata, te sentirás confundido/a en cuanto a tus sentimientos y emociones.

Trabajo:

Trata de llevar tu jornada de forma tranquila, tendrás dificultades para concentrarte y eso hará que pierdas tiempo valioso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Involucra en tu día ejercicios como el yoga, que te transmiten mucha paz y serenidad en tu mente, podrás nivelar tus energías si lo prácticas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No tomes decisiones desde la rabia o la tristeza, tal vez tu mente está nublada y te arrepentirás luego por lo que has hecho, maneja tu día con calma.

Dinero:

Confía en los que te rodean y escucha sus consejos, solo así podrás evitar tomar una decisión desfavorable para ti y lograr tener un conocimiento más amplio.

Consejo: “La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano.” Víctor Hugo.