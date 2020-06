Cáncer – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Brindas amor incondicional a todos, te gusta proteger y cuidar, recuerda que tú también debes recibir lo mismo, no lo rechaces, de eso se trata el merecimiento: recibir los regalos del universo.

Dinero:

Pronto recibirás buenas noticias que te darán tranquilidad con referencia a tu economía, no dejes de sorprenderte y agradecer lo que el universo te envía, la prosperidad siempre está contigo.

Salud:

Alimentarte bien, ejercitarte, hacer yoga o relajación todo te sirve para salir del sedentarismo, te estás quedando muy acomodado en casa y eso no te conviene.

Consejo:

Eres muy sensible y eso les sirve a muchas personas para aprovecharse de ti, tu intuición te guía, escucha lo que tiene para decirte.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Cerdo y Conejo, es un día maravilloso para comenzar algo nuevo.

Trabajo:

Puedes proponerte comenzar a materializar tu meta o propósito, indaga y prepárate para cualquier adversidad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los alimentos orgánicos, como verdura o frutas, te brindarán mucha energía positiva para tu cuerpo y alma. Incorpóralos en tu dieta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás un gran corazón el día de hoy, te motivará a ayudar a los demás y pasar tiempo con tus allegados. Disfruta cada momento.

Dinero:

Si llega a ti una propuesta interesante date tu tiempo para conocerla, estudiarla y analizarla. Tendrás buena capacidad para tomar decisiones.

Consejo: “El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. -Plutarco