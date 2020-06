Cáncer – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Procura disponer del tiempo necesario para reanudar ese amor que quedó en espera, la cercanía seguro afianza sus lazos para poder disfrutar de estar juntos de nuevo.

Dinero:

Eres capaz de hacer lo que te propongas, deja el miedo a un lado y sigue haciendo lo que te hace tan feliz, así los proyectos que tengas serán más fáciles de poner en acción.

Salud:

Sabes que si tu actitud es de calma y tranquilidad todo fluye bien con tu salud física y mental, equilibra tu vida con la espiritualidad y todo se armoniza de una forma que ni siquiera entras a racionalizar.

Consejo:

Tienes muchos deseos de hacer cosas diferentes, quieres dejar que el universo haga su magia contigo, así que todo irá llegando a ti en el momento justo.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en destrucción con el Perro, varias situaciones crearán desequilibrio en aspectos de tu vida.

Trabajo:

Evita los conflictos o malentendidos entre tus compañeros de trabajo, todo el ambiente estará muy desfavorable para realizar las actividades de forma óptima. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de meditar y realizar actividades que te relajen y te hagan sentir tranquilo, te será de mucha ayuda en momentos difíciles. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones en tu hogar podrían verse perjudicadas por la energía del día, trata de crear un ambiente de armonía y omite cualquier pelea.

Dinero:

Tú mente no estará enfocada en temas monetarios, tú principal motivación será encontrar balance en tu mente.

Consejo: “Solo escucha tu voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar. Esta es la conciencia de Dios hablando, no el ego que está buscando reconocimiento.”-Angela Walker