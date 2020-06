Cáncer – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Si estás soltero estarás más llamativo de lo normal para las demás personas, tendrás un encanto adicional que todos van a querer descifrar, y si tienes pareja es momento de sentir a tope y de experimentar cosas nuevas.

Dinero:

Verás que la economía se recupera y mejora de forma excepcional, surgirán oportunidades laborales que no te esperabas y que aseguran un camino de éxito y alegría a nivel profesional, no temas, ve por ello.

Salud:

Tienes una gran energía, este día aprovéchalo para estirar tus articulaciones y así evitar problemas de salud. Haz algo de ejercicio para que tu energía se ponga en movimiento y dinamicas tu vida.

Consejo:

Socialmente te sentirás atraído a pasar tiempo con tus amigos, a dedicarles más atención de la habitual, querrás escucharlos, aconsejarlos y reír con ellos.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo.

Trabajo:

No es recomendable comenzar con proyectos el día de hoy, las energías no están orientadas a eso. Es preferible que te enfoques en tus actividades rutinarias. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen espacio para conectarte con tu espiritualidad, orar y meditar traen grandes energías para tu ser interior. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si tenías pensado una mudanza para el día

a de hoy es mejor cambiarla, así te aseguras de que todas las energías influyen en ti para que todo salga excelente.

Dinero:

Si se te presenta alguna oportunidad de aumentar tus finanzas, acepta con precaución y la certeza de que todo está correcto. Si llegas a sentir una pizca de desconfianza, es mejor no hacer nada.

Consejo: “Solo escucha tu voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar. Esta es la conciencia de Dios hablando, no el ego que está buscando reconocimiento.”-Angela Walker