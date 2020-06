Cáncer – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No sabes si estás o no enamorado, muchas veces es tanta la expectativa que pones en el otro que pierdes la verdadera razón de lo que es el amor, cuando realmente en el amor no hay expectativas, el amor es calma.

Dinero:

Cuando tienes algo en mente lo logras con facilidad, así que piensa en que todo está dado para que recibas los frutos de las semilla que has sembrado y cosechado por tanto tiempo.

Salud:

La alimentación es muy importante para que conserves tu energía durante el día y no te desgastes demasiado rápido, así que mira muy bien lo que consumes y los horarios, así escuchas tu cuerpo y todo será mejor para ti.

Consejo:

Comienza el día siempre con una sonrisa y agradeciendo por todo lo que tienes, todo lo compartes con tu familia, pareja y amigos, por eso el universo siempre te da lo que mereces y más.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, apropiado para la abundancia, su Chi promueve recibir mucho.

Trabajo:

Es de gran importancia que hoy no comiences un proyecto nuevo, una afición nuevo o alguna vocación nueva. Las situaciones de atrasarán y te harán perder tiempo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Al finalizar el día puedes darte un masaje relajante, absorbe toda la energía positiva y suelta la que te tensiona. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás mucha empatía y sabrás cómo ayudar a alguien que lo necesita, te brindará mucha confianza y alegría saber qué haces algo bueno.

Dinero:

Los temas monetarios son importantes en un día como hoy, si consideras oportuno hacer algún movimiento con tu dinero entonces hazlo. Recibe todo lo que venga a ti.

Consejo: “Entiende lo que te ocurre y sabrás lo que le pasa a todo el mundo.”-Paulo Coelho.