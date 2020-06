Cáncer – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Sientes que hay una persona en tu familia que no está a gusto con algunas cosas que están sucediendo, habla con ella, no permitas que piense que nadie le puede ayudar, no lo dejes para después.

Dinero:

Es importante que le cuentes a tu jefe lo que piensas de la empresa y cómo podrías ejercer tu labor de una mejor manera, para potenciar tu capacidad y no sentir que tu creatividad cada vez va a menos.

Salud:

El cansancio se está apoderando de ti, cambia tu rutina utiliza tu imaginación para crear nuevas rutinas que hagan vibrar hasta tu corazón, sonríe, agradece y bendice.

Consejo:

Trae a tu vida toda esa alegría que tanto extrañas, reúne a tu familia para que disfruten de una cena juntos, un rato entre charlas y risas les alegraría a todos la vida.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Una combinación poderosa para sacarle provecho a tu día.

Trabajo:

Tus características de líder pueden salir a relucir hoy, intenta guiar a varias personas hacia un mismo fin y cumplir una meta. Todo es posible si te lo propones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Inicia tu día con una serie de estiramientos para expulsar de tu vida lo que no sirve, te sentirás liberado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Para evitar cualquier inconveniente tanto en pareja como familiar, es adecuado que mires dentro de ti y aceptes que todos cometemos errores, hasta tu. Solo así podrás percibir un ambiente favorable en tus relaciones.

Dinero:

Tienes poder de persuasión y convicción, excelentes si necesitas vender algo a un cliente difícil o buscar nuevas oportunidades laborales.

Consejo: “Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasara, otras hacen que suceda” -Michael Jordan