Cáncer – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No quieras ser la parte maternal en la relación, tu pareja no requiere el amor de la madre, requiere tu amor, entrega y confianza. Tampoco busques en tu pareja el amor maternal, son amores muy diferentes, tenlo muy presente.

Dinero:

En tu labor eres admirado por lo que haces, siempre cumples con orden tus objetivos y le dedicas mucho tiempo ha realizar los proyectos para que siempre sean más de lo que esperan de ti.

Salud:

Eres muy sensible a los cambios, todo te afecta y lo maximizas, ponte en contexto, lo que vives hoy es lo que te corresponde, busca enfocarte en lo que realmente te da calma y tranquilidad.

Consejo:

Lo más sano es que dejes el pasado y el futuro donde corresponde, el uno ya se vivió y el otro se desconoce, no vivas de las añoranzas ni de los recuerdos y mucho menos de la expectativa, usa tu potencial y tu imaginario para el hoy, es lo único que realmente tiene relevancia.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en destrucción con el Perro, mantener tus energías y emociones en orden es primordial.

Trabajo:

Puede haber un desequilibrio en tu ambiente laboral; conflictos, malentendidos o algunas situaciones inquietantes. Evita involucrarte en cualquiera que te quite la paz. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tus emociones estarán muy sensibles, calmarlas dibujando, meditación o haciendo ejercicio pueden darte estabilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Dejar ir lo que ya no se puede cambiar es un ejercicio muy importante para hoy, algunas situaciones negativas en tu alrededor son producto de eso.

Dinero:

Evita hacer algún movimiento financiero, si algo sale mal no podrás remediarlo tan fácilmente y defenderte será casi imposible.

Consejo: “No se trata de borrar las emociones negativas que nos pueden causar ciertos hechos, sino de reducir su intensidad” -Jonathan García-Allen