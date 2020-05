Cáncer – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Expande tu corazón, no temas sentir ni expresarlo. No importa cuántas veces te rompan el corazón, no importa cuántas personas pasen por él, nada de eso importa si disfrutas cada momento y lo vives con entrega, así nunca te arrepentirás. Es amor puro y auténtico, jamás debe ser símbolo de vergüenza.

Dinero:

Eres próspero por naturaleza, tu disciplina y preocupación por los demás, hace que tus esfuerzos siempre sean recompensados. Así que hoy agradece lo que tienes y disfrútalo.

Salud:

Busca todos los beneficios que trae cuidar de ti, de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu; así verás lo importante que es poner como prioridad tu bienestar y tu salud. La energía está disponible para expandir tu bienestar si decides trabajar por él.

Consejo:

Eres tan grande como tú te lo permitas, brillas tanto como tú te crees capaz, llegas tan lejos como tú quieras escalar. El único límite verdadero es el que tú decidas ponerte; el miedo es tu enemigo; te estanca, úsalo a tu favor para crecer.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, indicado para planificar y ordenar tus metas futuras.

Trabajo:

El tiempo podría rendirte por lo productivo/a que estarás, probablemente ingenies un mecanismo que dará resultados en cuanto a la elaboración de tus labores. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy puedes ponerle punto final a un hábito que no te estaba beneficiando en lo absoluto, solo tú sabes que es lo que te hace mal y lo que debes cambiar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás con la empatía muy elevada, puedes ser de mucho apoyo para quienes necesitan una mano. Tus palabras podrían ser reconfortantes.

Dinero:

Pedir consejos o recomendaciones de personas sabias en el ámbito económico puede ayudarte a abrir un mundo de posibilidades en tu mente.

Consejo: “Quizás lo que temes no es empezar con lo nuevo, sino poner punto final a lo de siempre” –Rafael Vidac.