Cáncer – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Trata de igual a igual a tu pareja, es mejor que todo lo construyan entre los dos, busca todo lo que los una y puedan compartir, confía y ten la certeza que todo será para su bienestar.

Dinero:

En tu labor debes demostrar que eres creativo y hacer realidad tus sueños, quedarte en el mismo lugar por dinero no es lo ideal, si hay algo que te hace más feliz debes salir en busca de ello.

Salud:

Tiendes a sacrificarte por todos y por todo, la vida no es un sacrificio, la vida es para disfrutarla y ser feliz, así todo irá siempre evolucionando a tu favor, así tu salud no se ve comprometida por todas las cargas.

Consejo:

Ten cuidado con las cargas del pasado, porque se van acumulando y lo mejor es dejar el pasado a un lado y construir el hoy, deja de suponer y piensa mejor en vivir el día a día.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, muy bueno para tener resultados balanceados o equitativos:

Trabajo:

Si está en tu alcance no realices reuniones de trabajo o lanzamientos de proyectos importantes, pueden presentarse muchos retrasos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Buscar tu paz interior es la mejor forma de llevar el día, sesiones de yoga o Tai Chi son los más propicios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Proteges a quienes amas y eso se ve reflejado en tus relaciones, a veces es importante saber hasta donde hacerlo para no caer en conductas exageradas.

Dinero:

Sigue siendo aplicado/a con tus sueños, no importa cuando se tarde, puedes con todo si tu disposición está al cien.

Consejo: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” -Samuel Jonhson.