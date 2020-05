Cáncer – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Comprende que no siempre puedes satisfacer a todos para evitar conflictos con ellos, saber decir no es poner límites. La generosidad comienza contigo, no con la familia, los amigos, la pareja o hasta el vecino, lo que comienza en casa se replica a todos.

Dinero:

Ten cuidado al querer ayudar a los compañeros en la labor que desempeñan, que no estén abusando de tu buen corazón y estés resolviendo los inconvenientes que ellos tengan, cada uno soluciona y se hace cargo de lo que le corresponde.

Salud:

El cuidado de tu cuerpo, de tus emociones y de tu esencia te corresponde solo a ti, no te abandones, eso es decirle al universo que no agradeces lo que te ha dado, si te rechazas, ¿cómo puedes amar a otros?

Consejo:

No eres egoísta al pensar primero en ti, debes ser tu prioridad, todo lo que hagas por y para ti el universo te corresponderá, eso no lo dudes, siembra el amor en ti y lo cosechas en los demás.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, ¡te encuentras direccionando y triangulando! Una combinación increíble para llevar a cabo tu día.

Trabajo:

Excelente momento para realizar reuniones de trabajo y discutir sobre temas que han quedado inconclusos, podría abrirse una ventana de oportunidades y tomar decisiones claras y firmes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Instruir la mente es muy positivo para hoy, actividades como leer, estudiar, aprender algo diferente o simplemente abrirte a conocimientos de tu interés pueden darte mucha creatividad para nuevos proyectos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes muchas capacidades para expresarte y hacerte entender, sin embargo, en algunas ocasiones puede que no te dé resultados y te veas envuelto en situaciones perjudiciales.

Dinero:

Es un momento ideal para pedir préstamos, aumentos de salario o ganar dinero extra. El día confabula para que los resultados sean equitativos y, si sentías que estabas en desventaja, hoy puedas volver al ruedo.

Consejo: No pierdas tiempo, siempre expresa lo que tu corazón siente, tal vez mañana puede ser tarde.