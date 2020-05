Cáncer – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Colma tu vida de buena energía, dejando que el pasado se quede donde le pertenece y puedas vivir plenamente tu día sin culpas ni recuerdos tristes, olvida lo que te haga daño mejor transfórmalo en momentos hermosos.

Dinero:

Es mejor que te ocupes de tus finanzas y no en la de los demás, tiendes a querer lo que el otro tiene y no estás en competencia, simplemente disfruta lo tuyo y agradécelo.

Salud:

Es tan importante cuidar el cuerpo físico como el mental, relajar tu mente. Conocer tus emociones y reacciones te ayudarán a entender tu proceder y evitarlo si te ha de causar un problema.

Consejo:

Conocerse bien es conocer la oscuridad y la luz que te habitan, no por eso eres mejor o peor como persona, todos somos así, simplemente reconocerlos es superarlos.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Procura que tus actividades más importantes no se realicen hoy, tienes tendencia a que varios obstáculos se atraviesen en tu camino y no te permitan concretar algo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer deporte con instrumentos de metal, como pesas o alguna bicicleta, te darán mucha energía positiva para que tus pensamientos se aclaren. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día para establecer una conexión amorosa con alguien y que ambos se entreguen todo el amor posible. Situaciones gratas quedarán siempre en tu memoria.

Dinero:

Tu mente deberá estar muy enfocada en tu propósito para que puedas tomar las decisiones adecuadas. Si sientes que hoy estás muy inseguro es mejor que dejes las grandes decisiones para después.

Consejo: Cuando no sepas por qué te ocurre algo, deja pasar tiempo. El tiempo da respuestas perfectas a problemas incomprensibles.