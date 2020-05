Cáncer – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Existen muchas situaciones que pueden agotar la relación de pareja, estar todo el tiempo juntos no es fácil, sin embargo, tampoco es tan complejo, deben respetar los espacios y los tiempos, es fundamental, no basarse en supuestos y aprender a escuchar.

Dinero:

La estabilidad económica es de las cosas que más te preocupan, no tanto por ti sino por las personas que dependen de ti, siempre buscas lo mejor para ellos, lo importante es no aceptar todo lo que desean y poner límites.

Salud:

En la mañana te ayudas con ejercicios de estiramiento, relajas así tu cuerpo y te preparas para realizar lo que debas hacer en el día, aumentas tu energía vital y buscas ser todo lo productivo que desees.

Consejo:

Comprende que no siempre puedes tener todo lo que anhelas ni puedes dar más de lo que tienes, debes ser consecuente y buscar el punto medio para que no te desgastes por lo que no resulta como deseas.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras direccionando y triangulando, es increíble lo que esa combinación le hace a tus energías.

Trabajo:

Tienes muchas capacidades para destacar y persuadir a alguien sobre tus ideas, todo está alineado para que tengas éxito en lo que te propongas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las verduras y frutas tendrán un impacto positivo en tus energías, en tu humor y en tu motivación. Inclúyelas en tu dieta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante que hoy aceptes varios errores y te sinceres contigo mismo, es un gran paso para evitar futuras discusiones y sanar interiormente.

Dinero:

Tu organización e intuición hará mucho más fácil tomar una decisión importante en cuanto a tus ingresos, confía cien por ciento en ti.

Consejo: Aquellos que no cometen errores están haciendo el mayor de todos: no intentar nada nuevo.