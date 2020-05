Cáncer – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Eres protector, familiar, y lo más importante es que piensas en el bienestar de todos, esa es parte de tu esencia, ser cuidador de todos en todo momento, es la forma en que demuestras tu amor.

Dinero:

Debes convencerte de que tus finanzas están más que bien, todo está cubierto, nada te hace falta en el momento, siempre habrá para ti y los tuyos, no entres en diálogos de escasez por el miedo.

Salud:

Que la imaginación no juegue en tu contra, utilízala para ser creativo, no para aumentar tu angustia o tus miedos, habla con alguien que pueda ayudarte y sea compasivo con lo que sientes.

Consejo:

Se reflexivo, sabes que todo comienza y termina por ti, nadie puede interferir en tus sentimientos y emociones, pero sí pueden ayudarte a comprender las razones que te llevan a que las emociones te manejen a su antojo.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Caballo, el elemento Fuego es protagonista en el día.

Trabajo:

Tienes una habilidad que hace que te comportes adecuadamente y muy elegante ante situaciones un poco estresantes, dará muchas cosas positivas que decir de tu forma de ser. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tú mente se liberará mucho si interaccionas con personas de tu agrado, necesitas conexión y una buena conversación. Recuerda utilizar la virtualidad para quienes no están contigo físicamente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te podrías sentir apasionado/a y muy entusiasta, demuéstraselo a quienes lo necesitan y bríndales todo tu cariño de manera maravillosa.

Dinero:

Con alegría y disposición las cosas llegan fáciles, intenta mantener estas actitudes en tu día para que pensamientos increíbles se materialicen.