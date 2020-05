Cáncer – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No seas tan dependiente de tus sentimientos y de los otros, busca darte un espacio y reconocer que es una carencia que hay en ti, conéctate con tu ser más íntimo y descubre la verdad que no quieres ver.

Dinero:

Tu creatividad se verá aumentada por estos días, aprovecha esa imaginación fantasiosa que te acompaña siempre para hacer lo que más te guste, disfruta de tus compañeros de labor, muestra tu lado más humano.

Salud:

Estirar tu cuerpo y tomar el sol son claves para elevar tu energía vital, si estás en casa (tu lugar preferido) recuerda que las pausas activas son para moverte y cambiar la rutina.

Consejo:

El hogar te da seguridad y tranquilidad, es la máscara que te acompaña, prefieres quedarte en casa con los tuyos que compartir con otros, muchas veces dejas de hacer lo que te gusta por complacer a otros. Busca equilibrio en el día a día.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, muy apropiado para planificar y sentar bases del futuro.

Trabajo:

No hagas esfuerzos innecesarios para hacer algo que hoy no va a dar resultados, el día no es adecuado para la ejecución, pero si lo es para la planeación. Inténtalo, nada puede parar tus pensamientos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trabajar el intelecto es vital y te dará mucho para interiorizar, trata de estudiar algo por fuera de tus deberes o leer un libro interesante para tus gustos. Todo será gratificante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las mujeres son muy influyentes en ti el día de hoy, comparte con ellas y absorbe toda su sabiduría. Serán tu gran apoyo si te sientes desequilibrado/a.

Dinero:

Esperar noticias puede hacerse algo largo, prueba despejar la mente un poco de esos temas que te sacan de la realidad, vive tu fin de semana tranquilo y espera los resultados para el lunes.

Consejo: “La esperanza y la paciencia son dos infalibles remedios, los más seguros y suaves, para descansar mientras dura la adversidad” -San Agustín.