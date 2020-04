Cáncer – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No te involucres en la vida de los otros para resolver sus problemas, deja que cada uno haga lo que debe hacer, enfócate en ti, en buscar tu alegría de vivir y ser feliz.

Dinero:

En tu labor hoy todo será mejor, cambia tu actitud y cada día disfrutarás más lo que haces, no compres más de lo que requieres, mejor busca compartir con alguien de tu familia que está en una situación compleja.

Salud:

Estás con los nervios de punta y es más por creer todo lo que dicen, no veas tantas noticias, descansa de todo lo negativo y piensa en agradecer todo lo que tienes.

Consejo:

Cree en tu intuición, conéctate con ella para que te de la guía y los pasos a seguir, es muy fácil conectar tu esencia con tu intuición, no permitas que el miedo te aleje de tu don.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Cerdo y Conejo, es un momento maravilloso para ti, debes aprovecharlo en grande.

Trabajo:

Excelente momento para inculcar conocimiento a los demás, muchas cosas te llenan el alma y una de esas es ayudar a los que lo necesitan. Tu tolerancia y amabilidad son increíbles para trabajos de educación. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu salud estará al máximo si involucras a partir de hoy más alimentos verdes, como legumbres, comida orgánica, fruta. Todo lo que venga de la tierra es vital para tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Socializar te dará mucha felicidad, eres excelente con las palabras y tu lado extrovertido relucirá. Hacer agradable tu ambiente es tu especialidad.

Dinero:

Tienes una fuerza de creatividad impresionante, te hará llegar mucho más lejos si tienes la voluntad para hacerlo realidad. Siempre intentas estar en crecimiento y hoy es el día.

Consejo: La voluntad puede y debe ser un motivo de orgullo mucho mayor que el talento.