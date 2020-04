Cáncer – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Debes comenzar por aclarar los malentendidos que pudieron surgir con alguien de tu familia, no es bueno que estés queriendo evadir la situación, debes hacerte responsable de lo sucedido y buscar una solución.

Dinero:

Es un momento o muy favorable para realizar inversiones, ten calma y espera que todo esté a tu favor, es un momento inestable y no es conveniente hacer operaciones riesgosas.

Salud:

Cuida tus ojos, garganta y boca, puedes presentar problemas de salud si no te ocupas lo antes posible para solucionarlo, las pausas activas son necesarias, no las olvides.

Consejo:

Es momento de introspección, calma y humildad; debes reconocer que no todo está bien, cambia tu actitud y regresa a tu hogar.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Es un buen día para comenzar, si tenías algo pendiente hoy es el momento para hacerlo. Ten confianza en lo que te envía el universo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes involucrar en tu día unas sesiones de meditación, ayudará a calmar estrés y ansiedad acumulada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes vencer el miedo y declarar tu amor por alguien, comenzar una nueva relación en el día de hoy traerá mucha frescura y pasión.

Dinero:

Tienes la capacidad de pensar muy bien cuáles son tus opciones, es un día favorable para comenzar a invertir en algo que le tienes mucha fe. Confía en ti.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.