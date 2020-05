Cáncer – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Estás muy sensible y esto puede hacer que tu relación de pareja entre en picos de altos y bajos, ten consciencia de esas emociones, no las catalogues ni te juzgues, simplemente acéptalas, reconócelas y así te calmas.

Dinero:

En tu labor ten una actitud más positiva, así podrás elegir lo que más te convenga y no estar un día bien y diez mal, si no es lo que te apasiona comienza a buscar que es lo que te conecta con tu propósito.

Salud:

Sabes que puedes integrar a tu vida buenas costumbres como el ejercicio y motivarte a seguir un plan que armonice tu día a día, para no entrar en periodos de excesiva quietud.

Consejo:

Hoy disfruta y entiende que puedes tener una actitud optimista a pesar de tus emociones, puedes canalizarlas y que estén a tu favor, depende de ti el cómo las integres y expreses.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en destrucción con el Perro, tu equilibrio y estabilidad se verán afectados, sigue las recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Procura que tú jornada de trabajo sea lo más tranquila y poco estresante que puedas, concéntrate en tus labores y no te comprometas a cosas de alta importancia. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los conflictos y situaciones negativas se superan con una buena actitud. Alinea tus energías y enfócate en el hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Para seguir adelante y concentrarte firmemente en lo que te rodea debes olvidar y superar el pasado. No hay avance si todo tú cuerpo está mirando hacia atrás.

Dinero:

Mucha inestabilidad rodea tu día y, en estos temas tan riesgosos, es preferible hacerse a un lado. Enfoca tus emociones en buscar estabilidad y paz en tu mente.

Consejo: “Donde una puerta se cierra, otra se abre.” -Miguel de Cervantes