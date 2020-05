Cáncer – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Una virtud como la coherencia debes mantenerla presente en tu día, pensamiento, palabra y obra en una misma línea, siempre se comienza en casa y luego fuera de ella, de no hacerlo estas irrespetando tu esencia.

Dinero:

Que tu labor te guste tanto que al comenzar el día ya tengas una sonrisa por hacer lo que tanto disfrutas, de no ser así comienza a replantearte si lo que haces te hace feliz.

Salud:

Tus puedes pasar de la euforia al dolor profundo en la misma intensidad y en un tiempo muy corto, toma consciencia de cómo puedes ir canalizando todas esas emociones, no hay porqué sufrir, solo reconocer lo que podemos transformar.

Consejo:

Ser prudente es respetar al otro desde el conocimiento y la verdad, nunca olvides que eso también te aplica, es más comienza contigo y se aplica a los otros.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Estable, apropiado para planificar asuntos a largo plazo o finalizar algo de forma definitiva.

Trabajo:

Las reuniones o juntas de trabajaron serán valiosas para tus labores, discutir sobre proyecciones o próximos movimientos es lo más adecuado para que surjan ideas valiosas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Evita aislarte por completo, disfruta de la compañía de tu familia y no permitas que sentimientos de tristeza lleguen a ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para ver dentro de ti y reflexionar cuestiones sobre tus actitudes. Mantente siempre en constante crecimiento y renovación.

Dinero:

Ir paso a paso te asegurará una victoria, evita tratar de resolver todo a la vez. Primero enfoca tu energía en una situación y luego en otra, así todo rendirá.

Consejo: “Sólo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada, y esa parte eres tú”. – Aldous Huxley