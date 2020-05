Cáncer – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

La relación de pareja es muy importante para ti, eres cuidador por naturaleza, sin embargo, en la pareja procura que no todo sea de un solo lado, todo se comparte y no puedes resolver por todos.

Dinero:

Si en tu labor no estás feliz, si te cuesta levantarte y comenzar el día, es mejor que replantees lo que haces; revisa si es por los compañeros, jefes o simplemente es tu quehacer diario lo que ya no te gusta.

Salud:

Es muy importante que no olvides tu cuerpo emocional, ese tan sutil que no vemos, pero si sentimos, ocúpate de él y de tomar acción si lo requieres; escucha podcast, habla o meditar, suponer que todo está bien no lo hace real.

Consejo:

Recuerda que la armonía está dispuesta como una energía sutil, que se manifiesta desde nuestro cuerpo físico hasta el espiritual, no solo se contempla en el exterior, vive en ti y es necesario que comiences a integrarla.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Te sentirás muy impaciente y algo desesperado/a, si algo no está funcionándote y llevas tiempo intentando, es tiempo que te tomes un descanso y pienses en otro camino para continuar. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los ejercicios de estiramiento serán ideales para liberar tensiones y sentimientos pesados que no te dejan vivir en total plenitud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Presta atención a tus actitudes menos positivas, una que otra puede surgir y crear un ambiente hostil entre tus familiares o amigos, trabaja la tolerancia y empatía.

Dinero:

Las energías no son lo suficientemente fuertes para sacarle provecho a tu ámbito financiero, es recomendable concentrarse en temas diferentes por hoy.

Consejo: Quien anda deprisa, tropieza. Un paso a la vez.