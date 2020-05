Cáncer – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Cuida tu comunicación pueden surgir malentendidos por terceros o por la forma en que te expresas, un diálogo tranquilo entre los dos será efectivo, no hagas suposiciones.

Dinero:

Todo está cubierto, si en algún momento sientes carencias visualiza la prosperidad que tienes a tu alrededor, es la mejor manera de conectarnos con el merecimiento.

Salud:

Las pausas activas son realmente importantes, no las pases por alto, descansar es esencial para el cuerpo físico y el mental, párate de tu lugar de trabajo, camina, respira varias veces de manera consciente.

Consejo:

Es mejor dar la bienvenida a todo lo que ocurre que entrar en disgustos y peleas por algo que está fuera de tu control, así no te enganchas con algo que solo desgasta y no llega a ningún lado.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras en choque con el Buey, varios obstáculos y estorbos estarían presentes en tu jornada.

Trabajo:

Alguna noticia podría envolverte en una situación donde no querías estar, es probable que te cueste defenderte. En todo caso, no dejes que eso robe tu energía. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es necesario tener la mente clara y sin muchos pensamientos encima, te ayudará a llevar el día de manera más calmada y serena. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que te sientas algo bajo de ánimo y con mucho aburrimiento, es esencial tener a personas a tu alrededor que te distraigan y te hagan pasar un buen rato.

Dinero:

Conserva tu mente enfocada en actividades distintas a lo monetario, podrías comprar un artículo innecesario y perder algo de dinero. Ahorrar es la mejor opción.

Consejo: “Nuestra mayor debilidad radica en darse por vencido. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más” –Thomas A. Edison.