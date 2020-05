Cáncer – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Las emociones abrázalas e intégralas a tu vida, no pelees con ellas, no las escondas, tampoco las reprimas, simplemente están ahí para recordarte que tu tienes el control y el dominio absoluto.

Dinero:

La gratitud es una vibración que sale de tu corazón se conecta con tu boca y hace que todo tu universo resuene en una misma melodía, tenlo siempre presente, agradece porque sí, porque no y porque también.

Salud:

Un masaje te vendría muy bien hoy para activar tu circulación y los músculos, estás cansado y es necesario que cuides tu cuerpo que es tu templo sagrado.

Consejo:

Demuestra el amor por ti y por los tuyos compartiendo y disfrutando de su compañía, no hay porque alejarse, la tecnología ayuda acercando a las personas para que no se sientan solas.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras en daño con la Rata, tus emociones y sentimientos te acompañaran en tu camino, decide sabiamente si quieres dejarlas manejar tu día.

Trabajo:

Tú mente estará muy dispersa, lo cual hará más difícil que tomes alguna decisión de gran valor, permítete un día para descansar. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Conseguirás tener paz mental si te propones hacerlo, varios obstáculos pueden haberte frenado en el pasado, pero hoy posiblemente lo logres. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Piensa muy bien antes de tomar una decisión desde la emoción, puede que no sea la correcta y te cueste mucho remediar algunas cosas.

Dinero:

Sentirás una sensación de desconfianza y paranoia con casi todo, por lo tanto, es posible que algunas cosas se retrasen o se paralicen. Es mejor esperar a un día donde te sientas con más confianza.

Consejo: “No puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo” -Einstein.