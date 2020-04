Cáncer – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

La libertad es muy importante para ti, pero más importante que eso ahora es la buena comunicación y la comprensión a los tuyos, este acercamiento los unirá mucho más y dejará de ser tormentoso para ambos.

Dinero:

Si recibes alguna critica en tu labor, realizada por un superior no te enojes, no es necesario, intenta ver el lado bueno y saca el mejor provecho de ello.

Salud:

Revisa tu presión, lo emocional te está afectando demasiado, así que calma y buena disposición.

Consejo:

Este día es para que te des cuenta que si no pierdes la calma, todo se irá solucionando de la mejor manera.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en combinación direccional doble, ideal para la comunicación. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Si se te presentan trabajos en equipo apóyate en el género masculino, la comunicación será efectiva y la lluvia de ideas satisfactoria.

Salud:

Realizar actividades que involucren colores activara tu pensamiento y te harán sentir mas ameno. Pinta, colorea o diseña algo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si deseas expresar algo que tenías muy adentro es ideal hacerlo hoy, las palabras que usaras serán adecuadas y muy claras. Tu opinión será escuchada.

Dinero:

Las actitudes como la calma, la perseverancia y la determinación son muy importantes para llevar tu día de la mejor forma. Ponlos a prueba.

Consejo: Cuando expreso lo que pienso y siento, libero la mente y sano mi cuerpo.