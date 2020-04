Cáncer – Horóscopo del 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

La Luna llena en Libra afecta tu casa 5, te sentirás más sensible y con ganas de estar junto a los tuyos, tu familia es tu cobijo en estos momentos, quédate en casa.

Dinero:

Sé más práctico en cuanto a las finanzas, no te dejes llevar por la primera impresión, algunas veces imaginas mucho o te haces ilusiones muy tempranas.

Salud:

Un cambio en tu actitud hacia las viejas creencias te llevarán a que encuentres la sanación que tanto esperas, así muchas de las sensaciones que ahora tienes y no entiendes, se irán aclarando.

Consejo:

Hoy toma el día con calma, cuando estés irritable mantén el silencio, aprende y valora ese momento, escucha y aprende.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras direccionando con la Serpiente y el Caballo, estarás muy motivado por la comunicación y el entendimiento.

Trabajo:

Intenta aprovechar el día para adelantar trabajo pendiente, si te lo propones tu mente estará muy concentrada y podrás hacerlo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es recomendable conectarse con tu lado espiritual, leer un mantra en familia o decir una oración simbólica es un acto pequeño pero poderoso para sus energías

Amor:

Es un buen día para hacer una limpieza en ti, dejar atrás tiempos pasados y concentrarte en el hoy. A veces duele más retener, que soltar.

Dinero:

Es posible que utilices las palabras correctas para cerrar un negocio o contrato, se inteligente y déjate fluir por la situación.

Consejo: “Quien vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo” –Marco Aurelio.