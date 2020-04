Cáncer – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

¡Qué viva el amor! Y más cuando entiendes que tú mismo eres el amor de tu vida, tu pareja es tu compañía, ese par con quien decides compartir, disfrutar y aprender. Tu pareja no es tu complemento, son dos iguales que vibran en amor y se corresponden, los dos están completos y deciden amarse cada día.

Dinero:

Tu naturaleza de dar y cuidar hará que siempre tengas todo cubierto, no temas y sigue recibiendo en la media que das. No es un día para temer o angustiarse.

Salud:

Muévete, ejercítate y conéctate con tu cuerpo. Es momento de escucharlo y de brindarte los espacios que requieres para fortalecer tu cuerpo físico. No dejes que el tiempo siga pasando, no es la primera vez que te hacen este llamado.

Consejo:

Intenta hacer algo nuevo, quizá fuera de tu zona de confort.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras en choque con el Buey. Sentimientos de fatiga y aburrimiento pueden aparecer.

Trabajo:

Si sientes que hay cierta clase de abuso hacia tu persona lo mejor es dejarlo pasar esta vez y ver si se repite, si es así proceder a denunciarlo. No dejes que nadie te humille. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hay que controlar emociones negativas que te hagan sentir muy desanimado/a, para combatir el aburrimiento y el descontento es genial realizar juegos o estar en ambientes donde la risa sea protagonista.

Amor:

Posiblemente tengas incapacidad para aceptar errores y eso te presentara con inconvenientes en tus relaciones. Hay momentos donde reflexionar y dejar el orgullo al lado son acciones necesarias.

Dinero:

Es preferible si no realizas ningún movimiento significante hoy, tu día tiene predisposición a pérdidas de dinero o de objetos valiosos e importantes.

Consejo: “Los errores siempre son perdonables, si uno tiene el coraje de admitirlos” –Bruce Lee.