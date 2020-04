Cáncer – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Algunas veces te olvidas que existen otras formas de prepararse para este mundo desde el disfrute, no te dejes impresionar ni tampoco dejes que otros decidan por ti, es hora que actúes para que los cambios sean positivos y fáciles de implementar.

Dinero:

La vida te proporciona la capacidad de tener ideas nuevas, de crear, pon atención para que las recibas hoy es el día para estar más presente, vibra en la prosperidad, no es momento solo de dar, hay que recibir.

Salud:

No abuses del alcohol, caes fácil en los vicios, no es momento para entrar en crisis innecesarias, sé prudente y busca aligerar las cargas que te impones.

Consejo:

Prepárate para ser sincero contigo mismo, todo comienzo requiere sinceridad y energía, dar el paso para comenzar es tan fácil como dar el paso para terminar, así que ocúpate ahora, es hoy.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras en daño con la Rata. Aprender a creer es importante.

Trabajo:

Cree en las habilidades de tus compañeros de trabajo, no pienses que toda la verdad es tuya. Aprender de los demás es una gran herramienta, si lo intentas se te hará muy fácil.

Salud:

Las verduras, frutas, comida vegetariana son gran fuente de alimento el día de hoy. Intenta probar algo diferente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes experimentar confusión emocional sobre situaciones que llevas en tu mente, tienes que comenzar a buscar equilibrar tus emociones para sentirte mucho mejor.

Dinero:

Es probable que por no tener la mente suficientemente despejada tengas dificultad para tomar una decisión, no te esfuerces demasiado. A veces es mejor dejar descansar la mente.

Consejo: La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.