Cáncer – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Cuida tu palabra para que sea más desde el corazón que desde la razón o la emoción, sé prudente, quizás las persona no están preparadas para escucharte hoy.

Dinero:

Por el momento debes aplazar algunos proyectos, eso está bien, piensa que es para tu mayor beneficio y no pienses que estás perdiendo, por el contrario piensa que estás ganando, el universo tiene mejores cosas para ti.

Salud:

Cuidado con las tensiones musculares, recuerda hacer pausas activas, el estiramiento es muy importante no lo olvides, el cuerpo físico merece total atención.

Consejo:

Tienes todo para ser tolerante, haz tu mejor esfuerzo para no entrar en discusiones, hoy puedes estar un poco emocional, respira profundo y ten calma, todo pasa.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras triangulando con el Conejo y el Cerdo. ¡El día es de éxito y tú lo tienes en tus manos!

Trabajo:

Tienes capacidades para ser un gran líder, sabes provocar cambios positivos en los demás porque transmites confianza y sinceridad. Confía en ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Cuidar de ti mismo es muy impórtate hoy, consiéntete poniendo mascarillas faciales de origen natural, te darán vitalidad.

Amor:

Estas motivado/a por el amor, deja fluir todos los sentimientos positivos y hermosos que llevas dentro. Nada mejor que transferir todo tu cariño.

Dinero:

Las energías son óptimas para utilizar tu dinero sabiamente, obtendrás retornos abundantes y será realmente grato.

Consejo: “El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo” –Gandhi.