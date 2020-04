Cáncer – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Planea hacer algo nuevo, con tu pareja o familia, donde todos compartan y descansen de la rutina de este día.

Dinero:

No es momento para estar pensando en lo que hace falta, piensa en todo lo que tienes hoy, la gratitud es esencial en estos momentos.

Salud:

Sentirás que hoy todo es caos; sin embargo, no es así, simplemente te estás dejando afectar, procura tener un buen descanso, pues dormir bien calma tu mente.

Consejo:

La Luna hoy está en tu signo, en la casa uno y te sientes más emocional, es regente de tu signo, entonces todo se maximiza. Seguramente te vas a exigir más, así que calma en este día, mucha compasión hacia ti.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el Perro. Es recomendable ser muy sereno/a.

Trabajo:

Es posible que las cosas se salgan de su lugar hoy, lo esencial es la actitud con que lo enfrentes. Primero que todo está tu estabilidad.

Salud:

Mantén tu cuerpo y mente lo mas alineado que puedas, el yoga ayuda mucho a renovar las energías pesadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones pueden estar un poco afectadas, lo importante es que tus emociones no se alteren demasiado. Mantén una respiración consiente y constante.

Dinero:

Confía en tu intuición para darte cuenta de una situación que no es la más favorable para ti. Te podrías ahorrar muchas complicaciones.

Consejo: La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.