Cáncer – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Diviértete en casa con las personas que convives, comparte desde el amor momentos inolvidables, donde los abrazos y las palabras cariñosas sean el día a día.

Dinero:

En tu labor debes estar atento a las reuniones, poner la mejor disposición y hablar a tiempo con tus jefes de las cosas que consideras no se están haciendo acorde a lo pactado, debes hablar desde la empatía, no desde la soberbia.

Salud:

Tu tranquilidad emocional es muy importante, no te descuides, debes ocuparte de no entablar diálogos internos de culpas y rabias, eso solo desgasta tu energía vital. Lo mejor es buscar alguien que te ayude a sanar expresando todo lo que te estanca.

Consejo:

Tu hogar es lo que más te reconforta y te llena de alegría, apóyate en eso para salir de esos momentos lúgubres, no hay razón para sufrir; viniste a este mundo a ser feliz, nunca lo olvides.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en choque con el Buey, mantener tu mente ocupada te alejara de sensación de aburrimiento y desmotivación.

Trabajo:

Lo más probable es que hoy el día no te rinda para casi nada, debido a que tienes la mente en otro lugar. Intenta volver a tu centro y motivarte todo lo que haga falta. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Existen muchas formas de aprovechar tu día para distraerte, en tu tiempo de ocio no lo dediques a ver el celular o la televisión, preferiblemente utilízalo para hacer algún pasatiempo de concentración o para meditar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día muy negativo para hablar de asuntos importantes o solucionar un conflicto del pasado, muchos obstáculos impedirán la buena comunicación.

Dinero:

Protege tu dinero y elige sabiamente a quien entregárselo. Evita tomar muchos riesgos y no realices retos nuevos sin pensarlo previamente. Debes ser muy prudente hoy.

Consejo: Equivocarse es un defecto de todos, pedir disculpas es una virtud de pocos.