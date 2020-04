Cáncer – Horóscopo del 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Cuídate de entrar en conflictos con tu pareja por los celos o la competencia, aprovecha mejor las altas vibraciones para compartir desde la empatía y el amor incondicional por tu pareja y los tuyos.

Dinero:

El sol entra a tu casa 11, hay nuevas oportunidades en el campo laboral a través de trabajos en grupo, lo más importante es que estés atento y dispuesto a ser creativo para asumir nuevos retos.

Salud:

Soltar todas las ataduras que te tienen aferrado a un pasado es la causa de tus angustias, son cargas que te impiden ver el nuevo horizonte, deja que el pasado pase y vive hoy como tanto lo deseas.

Consejo:

La invitación es para que dejes viejas creencias en el pasado, que hoy solo te impiden evolucionar y reconocer que se debe dar la bienvenida a lo nuevo. Los cambios se requieren para llegar al propósito que nos permite estar al servicio de la humanidad.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en daño con la Rata, no es un momento favorable para comenzar algo importante.

Trabajo:

Tus emociones manejan tu día, por eso es muy importante no tomar decisiones de gran valor. Recuerda no prometer si estás feliz, ni exagerar si estás triste. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Técnicas de relajación son vitales para poner en orden tus emociones, si le das una oportunidad podrías salir vencedor/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te encontrarás muy susceptible, tus sentimientos serán tú guía y puede que no seas capaz de controlarlos tanto. En lo posible no hables sin pensar antes y no actúes sin meditar si es lo mejor para hacer.

Dinero:

Malinterpretaciones en la comunicación hará que muchos trámites se detengan y atrasen, lo mejor es no dejar para hoy actividades importantes.

Consejo: “No somos responsables de las emociones, pero si de lo que hacemos con ellas” -Jorge Bucay