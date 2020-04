Cáncer – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Acude a tus amigos para recibir el apoyo que necesitas, no tienes que quedarte solo con tus emociones. Busca compañía para que te de la recarga que necesitas en este momento.

Dinero:

La rueda de la fortuna está en tu casa del dinero, así que quédate tranquilo porque todo está cubierto y no necesitas nada más que la certeza de ello.

Salud:

Sal de tu zona de confort para cuidar de ti, haz algo nuevo que te genere movimiento, dispersión y activación. Necesitas poner en acción tu cuerpo para que todas las energías fluyan en ti.

Consejo:

Has aprendido a vivir en el presente y a disfrutarlo, ahora debes revisar cómo disminuir las expectativas en las personas que te rodean, sobre lo que quieres conseguir sobre ti mismo, así disminuir la ansiedad.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras destrucción con el Perro, dejar de ver hacia atrás es primordial.

Trabajo:

Las situaciones en tu entorno laboral pueden tornarse un poco desequilibradas, intenta mantener en orden tu interior. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La nostalgia solo trae tristeza a tu vida, es muy importante encontrar la forma de centrarse en el presente, inténtalo y verás como logras. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu hogar puede estar susceptible, se podrían presentan conflictos e inconvenientes, supérenlo como una familia unida.

Dinero:

Es posible que te sientas algo incapaz, las situaciones estresantes se te presentaran y te robaran energía. Trata de despejar tu mente.

Consejo: Cuando estés a punto de darte por vencido, recuerda… ¡Todo esfuerzo da su fruto!