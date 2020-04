Cáncer – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Tu pareja quiere que aterrices, el tiempo de ensoñación ya pasó, lo mejor es poner los pies en la tierra y hacer frente a la realidad, equilibra tu cuerpo físico y emocional para que puedas disfrutar de una relación verdadera desde el amor.

Dinero:

Las finanzas están bien, podrás tener algunos altibajos normales, sin embargo, no hay que tomar medidas drásticas, tan solo poner atención a la hora de hacer compras.

Salud:

Alimenta tu cuerpo para evitar enfermedades, se consciente de lo que comes y agradece tu salud, muchas veces te alimentas por hacerlo y salir rápido para seguir en lo que haces mejor, laborar.

Consejo:

Tus emociones se incrementan cuando intentas entenderlas o ejercer control sobre ellas, no es necesario; siente la emoción y pregunta para qué te sirve, en que te puede ayudar a mejorar la situación.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Inicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Deslumbra con tus ideas brillantes, si tienes en mente algo que promete no dudes en comunicarlo. Tienes el poder del carisma y la inteligencia de tu lado. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Conéctate a través de los colores, pintar, colorear o crear imágenes pueden darle vida a tu creatividad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu pasión y generosidad hará que quieras siempre escuchar y ayudar a quien lo necesite, brinda tu mano y consigue alimentar el corazón de los otros.

Dinero:

Puede ser un día muy provechoso para invertir o comerciar, todo dependerá de tu entusiasmo y determinación por hacerlo.

Consejo: ¡Se la energía que quieres atraer!