Cáncer – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No dependas del amor de nadie, muchas veces le das tanto a los otros que te olvidas de ti y lo conviertes en dependencia, no entregues tu esencia.

Dinero:

No estás cómodo en tu labor, replantea qué haces allí, recuerda los momentos felices y si no los hay, cambia lo que haces, quizás estás allí solo por una buena remuneración o por comodidad.

Salud:

Recuerda reforzar tu sistema inmunológico y el emocional, somos muchas energías en un solo cuerpo, así que buscar el equilibrio y eso te hará sentir mucho mejor.

Consejo:

Es hoy cuando debes poner todo a tu favor; es decir, cuando comuniques lo que sientes hazlo desde tu esencia, te conectarás con tu empatía y comprensión hacia los demás.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

No es muy buena idea iniciar proyectos, podría haber muchos retrasos que serían tiempo perdido, dedícate a mejorar siempre tu estrategia. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para liberar el estrés y volver a conectarte con la calma puedes colorear mándalas o cualquier dibujo, los colores te transmiten mucha paz. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías tener buena conexión con alguien especial, tus actitudes muy alegres y adecuadas será el toque perfecto.

Dinero:

Sigue trabajando muy perseverante para levantar algo que para ti tiene muchas oportunidades, no te rindas y aprovecha el día para que las ideas surjan.

Consejo: Cuando estés a punto de darte por vencido, recuerda… ¡Todo esfuerzo da su fruto!