Cáncer – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Ten mucho cuidado con los celos, eso solo empeora las situaciones y acaba con cualquier tipo de relación en muy poco tiempo. Esto solo refleja tu inseguridad, no es amor real, es miedo a estar solo.

Dinero:

Hay una invitación a invertir para aumentar tus finanzas, asesórate muy bien antes de dar tu respuesta.

Salud:

Cuida tus rodillas, no es momento de hacer ejercicios de alto impacto, mejores ejercicios de fortalecimiento en esta zona.

Consejo:

Busca el consejo y apoyo de un buen amigo, sabrá escucharte y tendrá las palabras justas para lo que requieres. No estás solo, recuérdalo.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Excelente día para ti, no dejes que nadie te quite la felicidad.

Trabajo:

Si creías que estabas en desventaja o tú trabajo no estaba siendo bien reconocido, puedes intentar darle un cambio a ese destino hoy. Libera toda la creatividad que llevas dentro. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta que tu día tenga actividades didácticas, aprende y descubre información maravillosa. Te dará el impulso que necesitas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es momento de que te sinceres contigo mismo y aceptes que todos cometemos errores. Posiblemente evites que futuros inconvenientes toquen a tu puerta.

Dinero:

Tienes excelente energía para que veas resultados positivos en tu ambiente económico, si necesitabas recibir un dinero pendiente hoy es un buen día para buscarlo.

Consejo: Cuando estés a punto de darte por vencido, recuerda… ¡Todo esfuerzo da su fruto!