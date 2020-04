Cáncer – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Si no tienes pareja, puede llegar alguien de tu pasado, no digas no, quizás todo ha cambiado. Puedes conocerle para saber qué decisión tomar, no te apures y dale otra oportunidad.

Dinero:

Puede que te hablen de formar una sociedad, hay muchas posibilidades para que te vaya bien; igual lee muy bien los documentos antes de firmar, no sobra revisar la letra pequeña.

Salud:

Busca relajarte, tener una buena postura, dormir bien si te sientes cansado, debes buscar ayuda para salir de ese estado constante de cansancio.

Consejo:

La realidad es la que vives a diario, no la que escuchas en las noticias, solo conéctate con lo realmente importante, no des tanto poder al ruido.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras direccionando y con combinación doble, el elemento Fuego está muy presente.

Trabajo:

Has conseguido una buena reputación gracias a tu determinación y perseverancia, disfrútalo todo lo que puedas y agradece. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sentir unos minutos el sol en tu piel te brindará mucha calma, el calor tiene mucho poder en ti hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes facilidad para comunicarte, podría serte útil si deseas expresar algo importante a alguien para recibir una respuesta.

Dinero:

El día es muy apropiado para recibir, puedes cobrarle a alguien sin ningún problema a o recibir un dinero extra que te sorprenderá.

Consejo: Los hombres tendrán sabiduría que te podrán transmitir y serte muy útil para ponerlo en práctica.