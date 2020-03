Cáncer – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Es momento de enseñar a los otros quién eres y todo el potencial que tienes para ofrecer lo debes reconocer primero en ti. Eres buen amigo y buena pareja, siempre estás pensando en el bienestar de los otros.

Dinero:

Todo se soluciona, ten la certeza de que cada cosa estará en su lugar, puedes aprovechar y sentir que todo lo mereces.

Salud:

Es mejor que hoy comiences a cuidar tu alimentación y tu forma de descansar, busca ayuda para hacerlo bien.

Consejo:

Recuerda que es mejor compartir todo eso que sabes y ponerlo a disposición de los tuyos. Hoy es para estar con los tuyos y escucharlos.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, las energías están neutras para ti, es posible que se presenten retrasos.

Trabajo:

Es posible que haya dificultades con respecto a las plataformas virtuales, no te desesperes todo funcionará a su ritmo. Lo importante es el poder de adaptarse a las circunstancias.

Salud:

Los movimientos lentos y coordinados son muy beneficiosos para ti, el yoga, el Tai Chi o el Chi Kung son ejercicios que te darán mucha paz y estabilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si necesitas desahogarte y soltar pensamientos que tenías guardados puedes hacerlo con alguna mujer en la que confíes y sea de gran apoyo, la retroalimentación que tendrán será muy gratificante.

Dinero:

Es posible que si tienes planeado hacer un trámite o diligencia el día no te lo permita, recurre a la virtualidad para los casos que lo requieran. Veras que todo es mas ágil.

Consejo: Soltar las expectativas y apreciar todo. Cuando no esperas nada, todo llega. Mucha calma y serenidad.