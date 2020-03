Cáncer – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Hay que realizar cambios, a nivel personal para transformar la relación de pareja, puedes comprobar que los momentos compartidos serán más dinámicos, ¿que tal si comienzas a suavizar la forma en que le hablas a las personas de tu entorno?

Dinero:

Sientes que en tu labor no están reconociendo lo que haces, no siempre se requiere el reconocimiento cuando haces lo que te apasiona ¿será tiempo de hacer un cambio?

Salud:

Eres espiritual, conoces muy bien de qué se trata la compasión, hoy comienza a ser compasivo contigo, no te exijas tanto, los momentos para estar con nosotros mismos son muy necesarios.

Consejo:

Todo lo bueno que hay en tí y que siempre pones a disposición del otro, ya es hora de ponerlos a tu servicio, recuerda que no solo somos cuerpo y espíritu, tenemos energía y magia.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con el Conejo y el Cerdo. Rodéate de esas personas.

Trabajo:

Estas lleno de motivación y entusiasmo, aprovéchalo al máximo para seguir evolucionando en tu trabajo y así generar resultados muy positivos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Practicar yoga desde tu hogar es lo mejor que puedes hacer para canalizar tus energías y mejorarlas. No te desesperes por situaciones de las cuales no tienes control.

Amor:

Si quieres discutir algo que lleva días en tu cabeza es un día apropiado para hacerlo, sin darte cuenta puedes entablar una buena comunicación con la otra parte.

Dinero:

Lo más importante es crear una base económica para eventualidades, nunca sabes cuando la necesitaras y es preferible estar preparado.

Consejo: Una mentalidad optimista es el mejor estimulante que conocerás jamás.