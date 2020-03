Cáncer – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Vas a estar muy pendiente de todos, no te descuides ni te dejes para después, todo en su justa medida, se da y también se recibe.

Dinero:

Todo está equilibrado, como eres dador por naturaleza, compasivo, para ti es fácil entregarlo todo y una forma de dar gratitud al universo es no quedarse atrás.

Salud:

Te gusta cuidarte y cuidar a otros, serás la persona encargada en tu hogar de que todos sean conscientes de su cuidado.

Consejo:

No te olvides que también eres prioridad, todo irá mejorando en tu entorno si les ayudas a todos a asumir sus responsabilidades, el momento es para estar unidos, no para solo liderar, en común-unión con la familia.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, tienes energías neutras en un día que no promueve resultados favorables.

Trabajo:

Trata de siempre tener la mejor actitud frente al trabajo. Se constante y responsable con las tareas del día.

Salud:

Es importante que estabilices las energías de tu cuerpo, alma y espíritu. Una sesión de reiki es lo ideal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es un momento agradable para discutir temas relacionados a divorcios o separaciones. Dense un momento de silencio.

Dinero:

Controla los impulsos de comprar algo innecesario. Cuidar y preservar tu dinero tiene que hacerse un hábito.

Consejo: Repite: “Hoy no me estresaré por cosas que no puedo controlar”