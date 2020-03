Cáncer – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Un buen momento para disfrutar en pareja o con amigos, compartir en este día te hará muy feliz, así que disfruta estar con las personas que llevas en tu corazón y de paso ellos lo disfrutarán mucho.

Dinero:

Habrán momentos de tensión, piensas que en tu labor no estás recibiendo en proporción a lo que entregas ¿un cambio te haría más feliz?, ¿se trata únicamente del salario? Analiza un poco más lo que realmente está pasando.

Salud:

Busca un espacio donde puedas relajarte y disfrutar del silencio, te conviene hoy descansar y pensar en todo lo hermoso que tienes, seguro que si lo haces de forma positiva nadie te quita la sonrisa de la cara.

Consejo:

Convendría en estos momentos detenerte y recapitular, es tiempo que busques algo nuevo que hacer, que te motive y evolucione contigo. Ahora hay un gran movimiento espiritual y de regeneración de nuestro ADN, la tierra y el universo conectados, recuerda re-conecta con tu ser.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en choque con el Buey. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Debes estar preparado para cualquier eventualidad que se te presente, no dejes que te frustre ya que necesitaras de toda tu concentración para terminar las labores del día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es probable que te sientas decaído, es pasajero, no olvides eso. Para contrarrestarlo debes activar tu creatividad, dibujar o colorear es muy bueno para liberar tristeza.

Amor:

Es importante que seas más flexible con las personas que te rodean, entender que todos tiene gustos diferentes y hay diversos puntos de vista es esencial.

Dinero:

No intentes hacer alguna transacción monetaria, podría haber confusiones que hagan que pierdas algo de dinero. Se inteligente con tus decisiones.

Consejo: Tu eres más grande que los obstáculos que puedan surgir en tu camino. ¡No lo dudes!