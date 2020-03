Cáncer – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Hoy es un día para dar todo el amor que tienes dentro, algunas personas cercanas a ti han pasado por momentos de angustia o tristeza, estar cerca a ti y recibir de tu cariño será la energía perfecta para recargar la batería.

Dinero:

Todo está más que cubierto, has aprendido a confiar en el universo durante las últimas semanas; por eso, no puedes permitir que los momentos de bajón o de conflicto resten todo lo que ya llevas ganado.

Salud:

Antes de comer agradece, piensa en todos los nutrientes que recibes y en cómo potenciarán tu energía y cada uno de tus órganos. Siente que en cada sabor encuentras aquello que buscas para tu bienestar.

Consejo:

Desde tu amor infinito y tu incondicionalidad puedes hacer transformaciones maravillosas, confía en ti y verás nuevas oportunidades y transformaciones.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, estas en daño con Rata. Te sentirás confundido a nivel emocional.

Trabajo:

Es un buen día para hablar en familia temas que debieron ser tratados antes. La estrella Virtud Dragón te acompaña y anula los obstáculos encontrados, atrévete.

Salud:

No te desesperes si las cosas no salen como quieres. Practica la tolerancia y la paciencia, no dejes que tus emociones te controlen. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día especial para reflexionar sobre lo que de verdad quieres, pon en orden tus ideas y date a ti mismo una respuesta.

Dinero:

Sigues en la espera de una noticia importantes, es probable que se retrase unos cuantos días más, evita desesperarte.

Consejo: La confusión es siempre peligrosa, puede llegar a convertirnos sin que nos demos cuenta, en otro.