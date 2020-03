Cáncer – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Amor:

Recuerda que no debes entregarte tanto en una relación, quizás la otra persona no muestra tanto interés y tu ni cuenta te das. Mantén la atención en el hoy.

Dinero:

Si quieres un cambio en tu quehacer, comienza a materializar lo que deseas: un emprendimiento, otro campo en tu vida laboral. Es el momento adecuado, no lo dejes pasar, inclusive una persona de tu familia estará muy interesado en ayudarte.

Salud:

Si crees que debes hacerte un chequeo médico: hazlo. Es para tu tranquilidad, la energía de la tierra está en cambio y eso afecta nuestro ánimo.

Consejo:

Hay mucha actividad mental y te sientes agobiado, no entres en resistencia, tan solo permite que todo pase con naturalidad.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Cerdo y Conejo. El éxito está en tus manos.

Trabajo:

Sigue tu intuición, eres sabio y puedes crear un ejemplo maravilloso para los demás. Es un buen día para compartir conocimientos.

Salud:

Es importante que actives tu mente con ejercicios de concentración y análisis. Relájate leyendo un libro o jugando juegos de mesa.

Amor:

La bondad y generosidad te acompañan hoy, utiliza tu capacidad de formar grupos para contribuir a una buena causa.

Dinero:

El día es muy bueno para invertir en algo que le tienes fe, sin embargo, hoy no estarás tan motivado por lo material. La mayor ganancia estará en lo sentimental.

Consejo: “No conozco otro signo de superioridad que no sea la bondad” –Beethoven.