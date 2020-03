Cáncer – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Amor:

La pareja es muy importante para ti, recuerda que puede estar pasando por un mal momento y la compasión es la mejor manera en que puedes entender lo que le sucede, sé amable.

Dinero:

Piensas que el dinero es solo estabilidad, que el ahorro y tener todo cubierto es lo mejor que te puede pasar, pero esa es una visión que no te deja prosperar; al universo no se limita y el ahorro es guardar pensando en escasez.

Salud:

Cuida de tu alimentación así que no comas demasiado, parece que estás pasando por un momento en el que quieres calmar con la comida lo que sientes, y aún no asumes lo que es tu responsabilidad, no quieras esconder una condición con otra pues todo puede agravarse. Pide ayuda, no temas.

Consejo:

Si eres compasivo con los otros, ¿por qué no lo eres contigo? Predica y practica, sabes escuchar y decirle al otro lo que requiere en el momento y se te olvida que debes empezar contigo.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras con destrucción Perro. El equilibrio de tu vida puede verse afectado.

Trabajo:

El ambiente de trabajo puede encontrarse algo hostil, evita involucrarte en situaciones que te generen estrés y preocupación. Se inteligente y apártate de ahí.

Salud:

Debes mantener tu mente en calma, practica ejercicios como yoga o Tai chi para volver al centro de tu vida y controlar la estabilidad de tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones con tu familia pueden verse afectadas por la destrucción que tienes con el día. No caigas en discusiones, practica la empatía y escucha a los demás.

Dinero:

Tus pensamientos no están fluyendo de la manera óptima y eso hace que la toma de decisiones se vea afectada. Cuida tu mente.

Consejo: Un gran error es arruinar el presente, recordando un pasado que ya no tiene futuro.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cerdo. El amor está en el aire.

Trabajo:

Excelente día para realizar reuniones de trabajo y juntas, los aportes de ideas por parte del equipo serán buenas y podrían ponerse en marcha.

Salud:

Para activar tus energías de liderazgo puedes participar en grupos, cursos o clases de tu interés. Participar y conocer personas con tus mismos gustos será gratificante.

Amor:

Hoy puedes aprovechar tu triangulación para dejarte motivar por el amor y la amistad. Demuestra lo que sientes a quienes amas, podrás ser retribuido.

Dinero:

Hazle caso a tu intuición, las señales están para que las atendamos. Si sientes que una oportunidad no es lo que pensabas entonces no la tomes.

Consejo: “La paz eterna es vivir con amor el presente” -Buda