Cáncer – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Amas estar con tu familia, con tus amigos y con tu pareja, hoy es un buen día para hacer lo que tanto postergas. El amor comienza por uno mismo, así que comienza hoy a ver todas esas hermosas cualidades que tienes y que los otros reconocen en ti.

Dinero:

El día es para invertir en todo lo que te gusta: es para ti, no para otros. Piensa en lo que te gusta y te hace feliz, lánzate a conseguirlo, no requieres grandes sumas de dinero para disfrutar.

Salud:

Un viaje corto el día de hoy será fabuloso, lo vas a disfrutar mucho y te conectarás con tu esencia si te das la oportunidad de hacer algo diferente, pues te ayuda a descansar, a relajarte y disfrutar.

Consejo:

Hoy todo está dispuesto para que tengas un día maravilloso, es tu decisión si te quedas lamentando o disfrutas para salir de lo establecido y lo que es un deber, para hacer lo que desees.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, puedes tener situaciones desventajosas a tu alrededor.

Trabajo:

Debes mantener un límite en tus tareas laborales, es muy malo para tus energías. No hagas más de lo que puedes hacer. Si es posible trabaja desde tu hogar.

Salud:

Para activar tus emociones y evitar sentirte algo triste es recomendable reunirte con personas que te distraigan de tu propia mente, además puedes hacer actividades físicas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Cuida tus palabras, no digas algo de lo que te puedes arrepentir. Es vital para que eso no ocurra que aprendas a controlar tus emociones.

Dinero:

Si tu mente y cuerpo no están alineados es muy difícil que tomes buenas decisiones económicas. Primero limpia tu mente de aquello que te atormenta y podrás ver con claridad todo.

Consejo: “No es riqueza ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación lo que te da la felicidad” –Thomas Jefferson.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cerdo. El amor está en el aire.

Trabajo:

Excelente día para realizar reuniones de trabajo y juntas, los aportes de ideas por parte del equipo serán buenas y podrían ponerse en marcha.

Salud:

Para activar tus energías de liderazgo puedes participar en grupos, cursos o clases de tu interés. Participar y conocer personas con tus mismos gustos será gratificante.

Amor:

Hoy puedes aprovechar tu triangulación para dejarte motivar por el amor y la amistad. Demuestra lo que sientes a quienes amas, podrás ser retribuido.

Dinero:

Hazle caso a tu intuición, las señales están para que las atendamos. Si sientes que una oportunidad no es lo que pensabas entonces no la tomes.

Consejo: “La paz eterna es vivir con amor el presente” -Buda