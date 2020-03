Cáncer – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Hoy es un día para estar en compañía de amigos o familia, evita discutir con tu pareja o con esa persona que tanto te gusta, es muy probable que surjan malos entendidos.

Dinero:

Se presentarán buenas oportunidades, si deseas invertir hoy puedes hacerlo, da el primer paso porque es una buena oportunidad.

Salud:

Un buen día para comenzar un plan de gimnasia, yoga o tai chi, pues debes moverte, el mundo sigue girando, no te quedes en un solo punto.

Consejo:

Tu naturaleza es tranquila, pero cuando aguantas demasiado sin hablar pareces una bomba atómica; es mejor cuando suceda algo que no te guste que lo hables de inmediato, no acumules palabras.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, es preferible seguir al pie de la letra tu agenda para hoy.

Trabajo:

Te podrías sentir algo desconectado del trabajo, practica ejercicios que activen tu concentración y no te hagan retrasarte.

Salud:

No te desesperes si las cosas no salen como quieres. Practica la tolerancia y la paciencia, no dejes que tus emociones te controlen.

Amor:

Puedes buscar apoyo en las personas que confías, si necesitas ayuda sin duda te la brindarán.

Dinero:

Las diligencias tendrán contratiempos, sal con anticipación y organiza tu día para las cosas verdaderamente urgentes.

Consejo: Nunca olvides que si necesitas una mano, los que te ayudan tienen dos.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cerdo. El amor está en el aire.

Trabajo:

Excelente día para realizar reuniones de trabajo y juntas, los aportes de ideas por parte del equipo serán buenas y podrían ponerse en marcha.

Salud:

Para activar tus energías de liderazgo puedes participar en grupos, cursos o clases de tu interés. Participar y conocer personas con tus mismos gustos será gratificante.

Amor:

Hoy puedes aprovechar tu triangulación para dejarte motivar por el amor y la amistad. Demuestra lo que sientes a quienes amas, podrás ser retribuido.

Dinero:

Hazle caso a tu intuición, las señales están para que las atendamos. Si sientes que una oportunidad no es lo que pensabas entonces no la tomes.

Consejo: “La paz eterna es vivir con amor el presente” -Buda