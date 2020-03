Cáncer – Horóscopo del 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

La dependencia no es buena, ni depender de alguien ni que alguien dependa de nosotros. Si estás en una relación así, es mejor que analices por qué llegaste ahí y cambia esa creencia de amor limitante y carente.

Dinero:

Pon la creatividad a tu favor, pueden surgir propuestas muy interesantes a nivel laboral, no te conformes con lo ya obtenido, busca lo que te conecta con tu prosperidad.

Salud:

Procura que tus alimentos no sean muy procesados, tiendes a sufrir de problemas estomacales.

Consejo:

¿Ya sabes qué te hace realmente feliz? Lo que te hace sonreír, lo que puedes hacer para y por otros es lo que llena tu ser. ¡Piénsalo y búscalo! Tu alma lo tiene claro.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras direccionando con Caballo y Serpiente.

Trabajo:

Es posible que sientas que el día te está rindiendo, no bajes el ritmo y trata de adelantar tareas pendientes.

Salud:

Comparte con tus amigos o familias, evita quedarte solo/a. En un almuerzo o cena las conversaciones serán gratificantes.

Amor:

Si quieres un consejo o necesitas pedir ayuda los hombres a tu alrededor serán de gran apoyo para ti.

Dinero:

No es un buen día para la ejecución de algún proyecto, es preferible seguir dedicándote a la planeación. Ya vendrá el día, solo espéralo.

Consejo: El propósito de la vida no es ganar. El propósito de la vida es crecer y compartir.